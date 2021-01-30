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У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Ольга Денисяка

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Львівські правоохоронці розшукали 43-річного чоловіка, підозрюваного у фінансовому шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зловмисника оголосили у міжнародний розшук в червні минулого року за підозрою у шахрайстві з фінансами, вчиненому на території однієї з країн Східної Європи.

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29 січня оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини виявили його у Львові. Чоловік затриманий, вирішується питання щодо його екстрадиції до країни-ініціатора розшуку.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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