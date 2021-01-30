У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Львівські правоохоронці розшукали 43-річного чоловіка, підозрюваного у фінансовому шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисника оголосили у міжнародний розшук в червні минулого року за підозрою у шахрайстві з фінансами, вчиненому на території однієї з країн Східної Європи.

Реклама партнерів

29 січня оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини виявили його у Львові. Чоловік затриманий, вирішується питання щодо його екстрадиції до країни-ініціатора розшуку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція Львівщини