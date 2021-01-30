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У Львові грабіжники в медичних масках увірвалися у квартиру та побили мешканців

Ольга Денисяка

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29 січня четверо грабіжників увірвались у квартиру на вулиці Липової Алеї у Львові. Злочинці побили молоду пару, яка орендує квартиру, та вкрали в них 5 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 29 січня до поліції звернулась 18-річна львів’янка. Студентка повідомила, що близько 18:30 год. в орендовану квартиру на вулиці Липова Алея у Львові, де вона проживає разом з своїм хлопцем, увірвались невідомі.

Зловмисники побили їх та вкрали понад 5 тисяч гривень, після чого втекли. За словами заявниці, нападники були у медичних масках.

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Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні троє львів’ян та мешканець Турківського району – двоє віком 17 років та двоє 18-річних. Протягом кількох годин поліцейські їх розшукали та затримали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

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