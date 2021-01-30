ОСТАННІ НОВИНИ

Бойовики на Донбасі 5 разів порушували «тишу»

Ольга Денисяка

|

У зоні бойових дій на Донбасі 29 січня бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали осколкові поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.

 

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат та скинули два гранатометні постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Внаслідок цього двоє українських військових отримали осколкові поранення. Їх оперативно доставили до лікарні.

Реклама партнерів

 

Також бойовики здійснили кілька пострілів біля Опитного та Авдіївки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...