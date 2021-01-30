Бойовики на Донбасі 5 разів порушували «тишу»

У зоні бойових дій на Донбасі 29 січня бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали осколкові поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.
Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат та скинули два гранатометні постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.
Внаслідок цього двоє українських військових отримали осколкові поранення. Їх оперативно доставили до лікарні.
Також бойовики здійснили кілька пострілів біля Опитного та Авдіївки.
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Ольга Денисяка