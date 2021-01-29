Вкрав пожертви на церкву: на Львівщині судитимуть серійного крадія

29-річного мешканця Дрогобича підозрюють у низці крадіжок. Зокрема, він обкрадав приватні будинки та гаражі, а також вкрав гроші з церкви. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що чоловік скоїв щонайменше п’ять крадіжок на загальну суму понад 60 тисяч гривень.

Так, 6 квітня зловмисник вкрав з гаражу місцевої мешканки майно на суму 1200 гривень, а 6 травня підозрюваний викрав велосипед вартістю 7000 гривень з іншого гаражу.

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8 червня зловмисник через вікно проник у приміщення катедрального собору у Дрогобичі та викрав 28 тисяч гривень пожертв парафіян. Згодом, 20 червня, зловмисник намагався повторити крадіжку з цього ж храму, проте його викрили.

Крім цього, у вересні зловмисник викрав з приміщення одного з комунальних підприємств Стебника обладнання на загальну суму понад 8 000 гривень. А 24 грудня підозрюваний обікрав на 18 тисяч гривень житловий будинок на вулиці Святого Юра у Дрогобичі.

У поліції додали, що чоловік вже був судимий за крадіжки у період з квітня по грудень 2020 року.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15-ч.3ст.185 (незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна) та ч.3 ст.185 (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

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