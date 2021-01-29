ОСТАННІ НОВИНИ

В приміщення колишнього ЖЕКу на проспекті Чорновола облаштували амбулаторію

Вероніка Рой

|

У Львові капітально відремонтували приміщення колишнього ЖЕКу на проспекті Чорновола, 99 й перемістили туди амбулаторію № 4 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева, яка до цього часу функціонувала на вул. Панча, 16. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Ремонтні роботи та облаштування амбулаторії у приміщенні колишнього ЖЕКу тривали з червня до грудня минулого року. Вартість робіт становить понад 2 млн грн. Ще близько 120 тис грн скеровано на придбання меблів та обладнання для амбулаторії.

Реклама партнерів

Амбулаторія розташована на двох поверхах і має 10 кабінетів: 4 кабінети сімейних лікарів, кабінет акушер-гінеколога та лікаря-стоматолога, реєстратура, кабінет щеплення, процедурний кабінет, денний стаціонар на 2 ліжка, фізіотерапевтичний кабінет, де будуть проводити УВЧ (ультрависокочастотну терапію, кварц, електрофорез). Загальна площа відремонтованої амбулаторії становить 230 кв.м.

В амбулаторії працює 7 сімейних лікарів, 4 з яких мають вищу категорію, та 16 медичних сестер, 2 молодші медсестри і реєстратор. Також консультативний прийом надає акушер-гінеколог та лікар-стоматолог, є фізіотерапевтичний кабінет.

«В роботі нашої лікарні впровадження і розвиток сімейної медицини завжди є пріоритетним, ми були початківцями, адже 1994 року відкрилася наша перша амбулаторія. В лікарні вже працює 7 амбулаторій і 5 відділень сімейної медицини. Наша лікарня загалом обслуговує понад 133 тисячі пацієнтів. Те, що наші лікарі користуються повагою та авторитетом, свідчить 93% підписаних декларацій – фактично, всі, хто обслуговувався до початку реформи, уклали декларації зі своїми лікарями», – повідомила головна лікарка 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева Джаваїра Джафарова.

Амбулаторія обслуговує 5 тисяч пацієнтів, з них 2,5 тисяч дітей. Пацієнтів приймають сімейні лікарі та лікарі-спеціалісти за електронною реєстрацією з понеділка до п’ятниці з 8.00 до 19.00 год. У вихідні та святкові дні чергують лікарів. Також тут діє електронна карта пацієнта.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...