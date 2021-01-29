В приміщення колишнього ЖЕКу на проспекті Чорновола облаштували амбулаторію

У Львові капітально відремонтували приміщення колишнього ЖЕКу на проспекті Чорновола, 99 й перемістили туди амбулаторію № 4 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева, яка до цього часу функціонувала на вул. Панча, 16. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонтні роботи та облаштування амбулаторії у приміщенні колишнього ЖЕКу тривали з червня до грудня минулого року. Вартість робіт становить понад 2 млн грн. Ще близько 120 тис грн скеровано на придбання меблів та обладнання для амбулаторії.

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Амбулаторія розташована на двох поверхах і має 10 кабінетів: 4 кабінети сімейних лікарів, кабінет акушер-гінеколога та лікаря-стоматолога, реєстратура, кабінет щеплення, процедурний кабінет, денний стаціонар на 2 ліжка, фізіотерапевтичний кабінет, де будуть проводити УВЧ (ультрависокочастотну терапію, кварц, електрофорез). Загальна площа відремонтованої амбулаторії становить 230 кв.м.

В амбулаторії працює 7 сімейних лікарів, 4 з яких мають вищу категорію, та 16 медичних сестер, 2 молодші медсестри і реєстратор. Також консультативний прийом надає акушер-гінеколог та лікар-стоматолог, є фізіотерапевтичний кабінет.

«В роботі нашої лікарні впровадження і розвиток сімейної медицини завжди є пріоритетним, ми були початківцями, адже 1994 року відкрилася наша перша амбулаторія. В лікарні вже працює 7 амбулаторій і 5 відділень сімейної медицини. Наша лікарня загалом обслуговує понад 133 тисячі пацієнтів. Те, що наші лікарі користуються повагою та авторитетом, свідчить 93% підписаних декларацій – фактично, всі, хто обслуговувався до початку реформи, уклали декларації зі своїми лікарями», – повідомила головна лікарка 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева Джаваїра Джафарова.

Амбулаторія обслуговує 5 тисяч пацієнтів, з них 2,5 тисяч дітей. Пацієнтів приймають сімейні лікарі та лікарі-спеціалісти за електронною реєстрацією з понеділка до п’ятниці з 8.00 до 19.00 год. У вихідні та святкові дні чергують лікарів. Також тут діє електронна карта пацієнта.

Фото: ЛМР