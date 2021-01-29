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На Львівському полігоні загинув військовий

Ольга Денисяка

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28 січня на Львівському військовому полігоні через наїзд транспортера-тягача загинув 40-річний старший солдат Анатолій Мельник. Про це повідомляють на сторінці у Facebook 58 бригади імені гетьмана Івана Виговського, передає Львівський портал.

 

Наїзд на військового стався під час буксування військової техніки. Через обмежену видимість механік-водій не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух. Внаслідок наїзду військовий важко травмувався та помер.

«Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець – вони служили разом, в одній бригаді», – йдеться в повідомленні.

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Командувач оперативного командування «Північ» призначив розслідування трагічного випадку. Попередньо встановили, що було порушено заходи безпеки через необережність.

Також зазначається, що два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування «Північ» пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу.

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Фото: Facebook/58 бригада імені гетьмана Івана Виговського

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