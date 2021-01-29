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На Львівщині відкупитись від самоізоляції на кордоні намагалися 30 осіб

Юлія Осим

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Упродовж тижня львівським прикордонникам 30 разів пропонували хабарі, аби безперешкодно перетнути кордон. Іноземці та українці не хотіли проходити обсервацію чи самоізоляцію. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Також в порушників не було страхового медичного сертифіката, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19.

Неправомірні вигоди військовослужбовцям пропонували в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Шегині», «Грушів» та «Краківець». Хабародавці намагалися дати кошти на суму 6 тисяч гривень, 100 євро та 20 доларів США.

Відтак, прикордонники відмовились від хабарів та повідомили працівників Нацполіції про можливі ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.369 ККУ «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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Нагадаємо, на сьогодні Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням Covid-19. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройшти самоізоляцію. Крім того, іноземці, які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в країні.

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