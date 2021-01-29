На Львівщині у підприємства-боржника відсудили землю за 1,5 млн грн

На Львівщині суд зобов’язав підприємство повернути державі землю вартістю 1,5 млн грн, оскільки фірма невчасно оплачувала оренду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що орендар впродовж трьох років невчасно оплачував оренду землі. Відтак має заборгованість перед державою.

Зазначається, що суд розірвав договір оренди земельної ділянки площею 1,5 га, що був укладений між товариством та органом місцевого самоврядування на 49 років.

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«Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задовольнив його. Договір оренди земельної ділянки розірвано, а згадані землі повернуто територіальній громаді», – йдеться в повідомленні.

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