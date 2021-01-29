ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині службовці розікрали деревини на 2,6 млн грн

Ольга Денисяка

|

Сімох службовців одного з державних підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства підозрюють у розкраданні деревини на 2,6 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

За даними слідства, організував схему систематичного розкрадання деревини лісничий, який залучив помічника лісництва, двох майстрів лісу та трьох лісників.

«Встановлено, що у період з березня по жовтень 2020 року, у кварталах майстерських дільниць та виділах одного із лісництв підприємства, без наявності відповідних дозволів на здійснення рубок (лісорубних квитків), учасниками організованої групи вчинено 11 незаконних порубок дерев різних порід (в тому числі дуб, граб, сосна, вільха та липа) в загальній кількості 295 одиниць», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Злочинці продавали продукцію підприємцям регіону, які переробляли деревину на підконтрольних їм пилорамах. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 2,6 млн грн.

На цей час усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...