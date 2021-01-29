На Львівщині «швидка» їхала на виклик і застрягла в снігу

Ввечері 28 січня у місті Судова Вишня Львівської області автомобіль швидкої допомоги застряв в сніговому заметі. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, близько 22:50 год автомобіль швидкої допомоги їхав на виклик та застряг у сніговому заметі на вулиці Залізничній

Згодом рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль.

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Як повідомляв Львівський портал, з 1 січня в Україні почали діяти нові норми прибуття на виклики бригад екстреної медичної допомоги. Тепер на термінові виклики «швидкі» приїжджатимуть за 10 хвилин, а деяких пацієнтів, котрі не потребують екстреної допомоги, скеровуватимуть до сімейних лікарів.

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