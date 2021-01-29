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На Львівщині ремонтують міст між Східницею та Уричем

Юлія Осим

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Триває ремонт моста між Східницею та Уричем на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне. Після його відновлення можна буде напряму доїхати зі Східниці в Урич, а далі за маршрутом і в інші населені пункти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Наразі на об’єкті дорожники монтують балки прогонових будов. Після цього почнуть встановлення монолітної плити та асфальтного покриття. Ширина проїжджої частини становить 7 метрів.

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Нагадаємо, що торік відремонтували 5 кілометрів автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне. Ця дорога з’єднує Дрогобицький та Сколівський райони на Львівщині. Відремонтований шлях доволить швидше доїхати зі Східниці на Закарпаття через перевал у Нижніх Воротах.

«Зараз це вже якісна дорога з новим асфальтобетонним покриттям та усіма засобами організації дорожнього руху. Загальна вартість ремонтних робіт – 150 млн гривень. У цю суму включили і ремонт вищезгаданого моста», – зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

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