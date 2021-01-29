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На Львівщині проходить український етап дитячих гірськолижних змагань «Bukovytsia OPEN FIS»

Юлія Осим

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На гірськолижному комплексі «Буковиця» протягом 28-29 січня проходить український етап «Bukovytsia OPEN FIS». Це один з етапів міжнародних дитячих три етапних змагань з гірськолижного спорту «Karpatia OPEN». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Ці щорічні змагання відбуваються в Україні, Польщі і Словаччині. Усі учасники – спортсмени віком від 12 до 16 років. Зазначимо, що український етап включений в календар світових змагань Міжнародної Лижної Федерації (FIS).

Цьогоріч «Bukovytsia OPEN FIS» змагаються не тільки українські команди, а й представники Польщі, Словаччини, Білорусі, Литви та Нової Зеландії.

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Нагадаємо, що заїзди відбуваються два дні в категорії «спеціальний слалом».

Змагання були засновані в грудні 2018 року. Їх ініціаторами виступили Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України», гірськолижний комплекс «Буковиця» і  громадська організація «Бориславська Сніжинка». Крім того, змагання були відзначені на 2-му Східноєвропейському Форумі гостинності і курортології та отримали відзнаку «Кришталевий Лотос» за популяризацію туристичної і спортивної інфраструктури Карпат.

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