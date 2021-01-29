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На Львівщині працівниці органів соцзахисту, яка вкрала понад 670 тис. грн, висунули підозру

Юлія Осим

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46-річній мешканці Дрогобицького району висунули підозру у розкраданні 673 тис. грн державних коштів. Жінка заволоділа коштами ще у 2019 році, працюючи начальницею відділу Управління праці та соціального захисту однієї з міськрад Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисниця мала доступ до бухгалтерської документації. Так вона вносила неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, яке підлягало виплаті.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) ККУ.

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За скоєне підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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