Моляться на вулиці: на Самбірщині греко-католицьку громаду понад 10 років не пускають в храм

Старовинна церква св.Василія Великого у с. Дубрівка Самбірського району більше 10 років стоїть зачиненою. А парафіяни місцевої греко-католицької громади проводять літургії на вулиці, перед зачиненими дверима храму. До храму їх не впускають. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГҐКЦ.

Конфлікт довкола храму св. Василія Великого триває давно. До 1946 року церква перебувала у власності Української Греко-Католицької церкви. Поки радянська влада примусово не передала його Російській Православній Церкві. Лише у 1994 році храм передали у почергове користування УГКЦ та УАПЦ. Проте, відзначають у Єпархії, православна громада так і не допустила греко-католиків до богослужінь.

Згодом, у 1997 році Львівська облдержадміністрація передала церкву в одноосібне користування православній громаді. Коли ж вона у 2009 році збудувала новий храм Різдва св. Івана Хрестителя, то стародавній зовсім зачинала.

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«За весь час користування храмом у ньому не було проведено належного ремонту, тому впродовж останніх десятиліть він руйнується як ззовні, так і всередині. Греко-католицька громада с. Дубрівка неодноразово докладала зусиль, щоб вирішити дану ситуацію мирним шляхом. Починаючи з 2016 р., громада почала звертатись до судів різних інстанцій з надією відновити богослужіння у своєму старовинному храмі», – йдеться у повідомленні.

Наразі питання не вирішене. Справа громади вкотре розглядатиметься в суді.

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