Академія сухопутних військ вшанувала загиблого на Донбасі випускника

В Академії сухопутних військ вшанували пам’ять Героя України Андрія Кизила, котрий чотири роки тому загинув у зоні бойових дій на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Колектив навчального закладу вшанував світлу пам’ять Героя України Андрія Кизила хвилиною мовчання та помолився за упокій його душі.

Також керівництво та вихованці академії поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятної стели на честь полеглих випускників навчального закладу. А рота почесної варти віддала шану Герою України Андрієві Кизилу, пройшовши урочистим маршем.

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В академії розповідають, що 29 січня 2017 року о 04:00 год. штурмова група під командуванням капітана Андрія Кизила зі складу 1-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців висунулась для виставлення двох спостережних постів перед позиціями російських окупантів. Під час руху воїни виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та вступили у бій.

«Загарбники були вимушені відступити та викликали підтримку артилерії. Аби зберегти своїх підлеглих в умовах масованого артилерійського обстрілу, Андрій Кизило ухвалив рішення зайняти один зі взводних опорних пунктів російсько-терористичних бандформувань. Хоч загарбники й мали чисельну перевагу, під натиском українських воїнів зазнали втрат та полишили свої позиції», – йдеться в повідомленні.

Під час оборони захопленого ворожого ВОПу група Кизила перебувала в укриттях, втім під щільним артилерійським обстрілом. Один із ворожих снарядів влучив в окоп, де на той момент перебував капітан Андрій Кизило та двоє його підлеглих молодший сержант Володимир Бальченко та солдат Дмитро Оверченко. Всі вони загинули на місці.

Указом Президента України № 21/2017 від 01.02.2017 р. за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій Присязі майору Кизилу Андрію Олександровичу присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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Фото: Академія сухопутних військ