Відомо, у яких сферах діяльності найвищий заробіток в Україні

В Україні торік найвищу середню зарплату отримували працівники ІТ-сфери, фінансування та страхування населення, державного управління та оборони. Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Натомість однією з найнижчих оплата була в освітян, адміністративного персоналу, а також працівників сільського господарства та сфери нерухомості.

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Нагадаємо, минулого року в Україні аномально збільшився рівень середнього заробітку.

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