У Польщі набула чинності майже повна заборона абортів

Увечері 27 січня скандальне рішення Конституційного суду Польщі, яке посилює заборону абортів в країні до майже повної, було опубліковане та набуло чинності, пише Європейська правда.

Нагадаємо, рішення суд оголосив ще 22 жовтня, але тривалий час воно залишалося неопублікованим.

Після того, як стало відомо про публікацію рішення, по всій країні почали збиратися багатотисячні акції протесту.

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Організаторки жіночих протестів проти заборони абортів, які були масовими й регулярними перший час після рішення КС, оголосили, що планують нові великі акції.

Нагадаємо, КС своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Суд визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини. 98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров’ю матері), але їх майже не використовують.

Після масових протестів президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Варшаві на стайк через заборону абортів вийшло понад 100 тисяч людей.

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