У Львові відкриють ще дві амбулаторії сімейної медицини

Наразі у Львові працює 20 амбулаторій сімейної медицини. Цього року планують відкрити ще дві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, 2021 року планують капітально відремонтувати приміщення під облаштування амбулаторії сімейної медицини 1-ї міської клінічної лікарні на вул. Під Голоском, 22, а також реконструювати приміщення під створення амбулаторії 4-ї міської поліклініки на вул. Дністерській, 16.

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Фото: ЛМР