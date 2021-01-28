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У Львові відкриють ще дві амбулаторії сімейної медицини

Ольга Денисяка

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Наразі у Львові працює 20 амбулаторій сімейної медицини. Цього року планують відкрити ще дві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, 2021 року планують капітально відремонтувати приміщення під облаштування амбулаторії сімейної медицини 1-ї міської клінічної лікарні на вул. Під Голоском, 22, а також реконструювати приміщення під створення амбулаторії 4-ї міської поліклініки на вул. Дністерській, 16.

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Фото: ЛМР

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