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У Львові під час посадки задимівся літак

Ольга Денисяка

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Під час посадки в аеропорту «Львів» задимівся літак, який прямував з Туреччини до Литви. Літак  приземлився в аеропорту, щоб дозаправитися пальним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту.

 

В аеропорту пояснили, що за умов підвищеної вологості, під час роботи двигунів на повних обертах, продукти згорання авіаційного палива можуть мати темний вигляд.

«Зі слів командира повітряного судна політ проходив у штатному режимі, без відхилень показників параметрів роботи двигунів на приладах, що відповідало технічним вимогам», – йдеться в повідомленні.

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Також в аеропорту додали, що працюють у штатному режимі.

Відео: Варта-1

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