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Спортсмени з Львівщини вибороли 11 медалей на чемпіонаті України зі стрільби з лука

Вероніка Рой

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Збірна Львівщини виборола 11 медалей чемпіонату України зі стрільби з лука, який днями проходив у Харкові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За підсумками чемпіонату України серед юніорів та дивізіону блочного лука, в активі збірної Львівщини 11 нагород різного ґатунку: 3 три золоті, 4 чотири срібні та 4 чотири бронзові медалі.

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Зокрема, 27 січня, у завершальний день чемпіонату України зі стрільби з лука серед юніорів, срібним призером став Олександр Панциру,  4 місце – у Івана Пєркова, який лише в перестрілці поступився у боротьбі за бронзову медаль. Бронзова медаль серед жінок у стрільбі з блочного лука завоювала Катерина Палеха.

Зазначимо, 28 січня почали боротьбу за медалі національного чемпіонату дорослі спортсмени, вони змагалися в олімпійській вправі на дистанції 70 метрів.

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Фото: ЛОДА

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