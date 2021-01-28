Просто замкнула двері: у Стрию вагітну сироту вигнали з власного житла

Сирота Вікторія Гордінець на 9-му місяці вагітності залишилися без власного житла. Дівчині належить кімната у гуртожитку, яка перейшла їй у спадок від матері. Однак два місяці вона живе у волонтерському центрі, бо сусідка не впускає кімнату. Про це розповіла волонтерка Марта Левченко.

Після закінчення училища Вікторія практично опинилася на вулиці. Сусідка по кімнаті пані Галина замінила загальні двері у блок, та не впускала навіть соціальні служби. Вона нібито найняла адвоката, який мав допомогти залишити сироту без житла.

«Вікторія – сирота, яка виховалася у сиротинці «Пролісок», потім у прийомній сім’ї, потім її повернули вже у львівський притулок на Левандівці. Її дитинство було складним і зовсім не дитячим. Після притулку Віка навчалася у профучилищі на кухаря-кондитера, а після закінчення мала розпочати своє самостійне життя поза притулками і поневіряннями у кімнатці своєї мами, яка їй залишилася у спадок. Усі документи та рішення міської ради про закріплення кімнати у гуртожитку є, але потрапити туди Віка не може», – розповіла засновниця «Центру доброти для мами і дитини «Місто Добра» Марта Левченко.

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Як відомо, міськрада Стрия сплачувала борги за кімнату для статусної дитини та готувала її вселення. Усі документи про законність вселення на руках у дівчини. Їх соціальна служба показувала також коменданту гуртожитка та зверталася у поліцію, та донедавна ніякої відповіді не було. Натомість сироту пропонували відправити в інший притулок у Дрогобичі.

Як повідомили Львівському порталу в Службі у справах дітей ЛОДА, на сьогодні питання майже вирішене. Найближчими днями сирота Вікторія зможе вселитися у власну кімнату.

«На сьогодні керівництво Стрия і соцслужби вже сплатили збір. Залишилося зробити ремонт і дитина буде мати своє житло. Наголошу, що захист прав сиріт і дітей з числа сиріт є нас на контролі. Дякуємо громадськості, що підняли шум. Однозначно в правовій площині це питання вирішується. Наразі конфлікт повністю вичерпаний»,– пояснив начальник Служби у справах дітей ЛОДА Володимир Лис.

Тож незабаром Вікторія Гордінець зможе вселитися у власну кімнату в Стрию, що на вул. Січових Стрільців.

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