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На кордоні затримали пару з Індії, яка крізь замети пробиралась до ЄС

Андрій Котенський

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На Львівщині прикордонники затримали двох громадян Індії, які пробиралися крізь снігові кучугури до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Чужинців помітили неподалік кордону прикордонники відділення «Нижанковичі» Львівського загону.  Затриманими виявилися двоє громадяни Індії – чоловік та жінка.

Іноземці мали з собою документи. Їх доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірки та притягнення до відповідальності.

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Також встановлено, що громадяни Індії прибули в Україну законно, через один зі столичних авіаційних пунктів пропуску.

Нагадаємо, минулого року співробітники Держприкордонслужби затримали 1067 нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

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