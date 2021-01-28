На горі Тростян рятували двох лижників

У Славському врятували двох лижників, які потребували допомоги на горі Тростян. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, 27 січня славською пошуково-рятувальною групою надано допомогу 2 туристам-лижникам на горі Тростян.

Зокрема, 29-річного мешканця селища Славське за допомогою волокуші спущено з гори і передано працівникам медичної допомоги з ознаками переохолодження.

Реклама партнерів

Окрім того надано допомогу 26-річній киянці, яка зазнала травми лівої ноги.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.