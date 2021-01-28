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На горі Тростян рятували двох лижників

Андрій Котенський

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У Славському врятували двох лижників, які потребували допомоги на горі Тростян. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, 27 січня славською пошуково-рятувальною групою надано допомогу 2 туристам-лижникам на горі Тростян.

Зокрема, 29-річного мешканця селища Славське за допомогою волокуші спущено з гори і передано працівникам медичної допомоги з ознаками переохолодження.

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Окрім того надано допомогу 26-річній киянці, яка зазнала травми лівої ноги.

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