Львівський театр ляльок кличе на Розколяду. Програма заходів

У п’ятницю, 29 січня, у Львівському театрі ляльок, що площі Данила Галицького, 1, пройде велика святкова Розколяда. Протягом трьох днів гості зможуть побачити тематичні зимові вистави, а також насолодитися виступами львівськими гуртами та поколядувати разом із ними. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Організатори наголошують, що львів’яни можуть не лише відсвяткувати Розколяду, але й – завершення локдауну.

«Якщо свята зустрічати, то їх із не меншою шаною потрібно чесно провести! Це і є Розколяда – своєрідні різдвяні вечорниці, коли сходились усі разом, аби поколядувати й погоститися. Нею завершується цикл зимових свят. Оскільки колядували цьогоріч удома, то певні, що по хатньому режимі всі втішимося Розколяді в Театрі ляльок! Львівський театр ляльок покаже найкращі зимові вистави, а Локальна культурна підтримка згуртує всі львівські гурти, аби поколядувати по-людськи», – йдеться у повідомленні.

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Програма

П’ятниця, 29 січня

о 12.00 та 14.00 «Витівки Лиса Микити» на Великій сцені;

о 17.00 вертеп «Скинія Златая» від театру «І люди і ляльки» на Малій сцені;

з 19.00 концерт в Нижньому залі: BanduraGirl, We. selo, Nazva, Yagody.

Субота, 30 січня

о 11.00 бейбі-вистава Веселі Ангелята на малій сцені;

о 12.00, 14.00 та 16.00 бароковий вертеп «Зоря благодатна”на Великій сцені;

з 19.00 концерт в Нижньому залі: Коралі, Макс Паленко, Lemko Bluegrass Band, Пиріг і Батіг.

Неділя, 31 січня

о 12.00, 14.00 та 16.00 карпатська легенда «Золоторогий Олень»;

з 19.00 концерт в Нижньому залі: Joryj Kłoc, Burdon folk band, Спільнота Дриґ.

Квитки на концерти – тут.

Квитки на вистави – тут.

Абонемент на 3 дні – тут.

Всі заходи відбудуться з дотриманням протиепідемічних заходів!

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Зображення: організаторів