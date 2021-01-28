Керівниці відділення банку, яка привласнила 30 тисяч доларів США, загрожує три роки тюрми

На Львівщині поліцейські повідомили керівнику відділення банку про підозру в привласненні коштів клієнтів. Підозрювана заволоділа грошима у сумі майже 30 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Підозрювану викрили ще у 2018 році. Тоді 37-річна жителька Дрогобича, що була керівницею відділення банку, заволоділа коштами клієнта у сумі майже 30 тисяч доларів США.

Жінка використовувала підроблені фінансово-бухгалтерські документи та депозитні договори, розміщувала грошові кошти клієнта банку на карткові рахунки, які відкривала без його відома. Далі підозрювана шляхом складних маніпуляцій переказувала ці кошти на карткові рахунки та знімала готівку, яку в подальшому привласнювала.

Реклама партнерів

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.