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Філармонія запрошує на музичний експрес «MozartKids»

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії, до 265-річчя видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта, для найменших слухачів «запускають» надшвидкісний експрес, який промчить найцікавішими музичними зупинками відомого генія. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Музичний Експрес «MozartKids» стане першою подією із циклу Сімейних концертів у новому році.

Організатори запевняють, що музичний Експрес «MozartKids» це:

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передконцертні атракції, забави від Центру музичного розвитку «Tempo»

захопливі історії від ведучого Олега Пригоди, завдяки яким усі поринуть у чарівний світ музики Моцарта

геніальна музика Моцарта у виконанні Академічного симфонічного оркестру під орудою Сергія Хоровця!

розчулені музиканти, з облич яких не зникають усмішки та які з радістю покажуть маленьким гостям інструменти, на яких грають!

дитячий сміх, танці, ігри та чудово проведений час усією сім’єю та друзями!

Подія триватиме менше години та підійде для дітей віком 2-9 років.

Також кожен концерт включатиме 20 хвилин веселих передконцертних інтерактивів з унікальним музичним реквізитом за участі артистів симфонічного оркестру та аніматорів.

Вхід дітей до 3-х років вільний!

Захід відбудеться,  31 січня об 11:30.

Квитки та детальна інформація про подію за посиланням: mozart-kids-express

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