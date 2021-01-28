Музика Баха у надихаючих та несподіваних виконаннях. Львівська філармонія запрошує на фестиваль «Bach Contemporary». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Останній місяць зими розпочнеться у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика фестивалем «Bach Contemporary», події якого зруйнують ваші стереотипи про музику німецького генія.

На львів’ян очікують шість концертів «Bach Contemporary».

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Ініціатором створення і проведення фестивалю є українська органістка Олена Мацелюх. У його подіях візьмуть участь справжні майстри своєї справи – українські музиканти-віртуози.

Майже усі концерти «Bach Contemporary» супроводжуватимуть візуалізації – графіка, живопис, піскова анімація.

Концерт-відкриття – 1 лютого о 18:00. Концертний зал Людкевича

На концерті-відкритті звучатимуть композиції Йоганна Себастьяна Баха, якому й присвячений фестиваль. Олена Мацелюх та Меланія Макаревич доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівняною й особливою!

Квитки за посиланням: philharmonia.1

Маленька нічна серенада – 2 лютого о 18:00. Концертний зал Людкевича

Вже у 20 років Бах був визнаним одним з кращих органістів Європи! А органна музика займає у його творчості неабияку роль!

Мистецтво гри на цьому інструменті впродовж багатьох століть захоплювало й приваблювало багатьох, а відомі композиції класичної музики, що звучать у виконанні органа, отримують неочікуване звучання.

Прийдіть і переконаєтесь у цьому! А допоможуть у цьому Світлана Позднишева і Ольга Стрілецька.

Квитки за посиланням: philharmonia.2

Бах & Вівальді – 2 лютого о 20:00. Концертний зал Людкевича

На сцені Львівської національної філармонії музику Баха і Вівальді доповнять живопис від Ольги Куц та поезія у перекладі з італійської Богдана Котюка!

Квитки за посиланням: philharmonia.3

Еолова арфа – 3 лютого о 18.00. Концертний зал Людкевича

Чудові композиції музичних геніїв, мелодії, які ще довго закарбуються у пам’яті, вражаючі темброві поєднання арфи, фагота, органа і фортепіано, живописні картини, які доповнять неперевершені звучання!

Квитки за посиланням: philharmonia.4

Органна фантазія – 3 лютого о 20.00. Концертний зал Людкевича

Вечір органної музики від київської органістки Юлії Ландау міститиме композиції Йоганна Себастьяна Баха, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Фелікса Нововейського та Марселя Дюпре.

Квитки за посиланням: philharmonia.5

Симфорок – 4 лютого о 18:00. Концертний зал Людкевича

Орган у композиціях R&B, Heavy Metal, Swing, Cool and Fusion у супроводі оркестру та фортепіано. Драйвове шоу стане вишенькою на торті фестивалю «Bach Contemporary»!

Muse, Radiohead, Rammstein, Arctic Monkeys, System of a down, Marilyn Manson, The Cranberries, Queen, Pink Floyd, Imagine Dragons та ще багато інших хітів від улюблених виконавців!

Сміливі аранжування легендарних композицій у стилі рок від композитора Влада Солодовникова.

Квитки за посиланням: philharmonia.6