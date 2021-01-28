Музика Баха у надихаючих та несподіваних виконаннях. Львівська філармонія запрошує на фестиваль «Bach Contemporary». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Останній місяць зими розпочнеться у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика фестивалем «Bach Contemporary», події якого зруйнують ваші стереотипи про музику німецького генія.
На львів’ян очікують шість концертів «Bach Contemporary».
Ініціатором створення і проведення фестивалю є українська органістка Олена Мацелюх. У його подіях візьмуть участь справжні майстри своєї справи – українські музиканти-віртуози.
Майже усі концерти «Bach Contemporary» супроводжуватимуть візуалізації – графіка, живопис, піскова анімація.
Концерт-відкриття – 1 лютого о 18:00. Концертний зал Людкевича
На концерті-відкритті звучатимуть композиції Йоганна Себастьяна Баха, якому й присвячений фестиваль. Олена Мацелюх та Меланія Макаревич доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівняною й особливою!
Квитки за посиланням: philharmonia.1
Маленька нічна серенада – 2 лютого о 18:00. Концертний зал Людкевича
Вже у 20 років Бах був визнаним одним з кращих органістів Європи! А органна музика займає у його творчості неабияку роль!
Мистецтво гри на цьому інструменті впродовж багатьох століть захоплювало й приваблювало багатьох, а відомі композиції класичної музики, що звучать у виконанні органа, отримують неочікуване звучання.
Прийдіть і переконаєтесь у цьому! А допоможуть у цьому Світлана Позднишева і Ольга Стрілецька.
Квитки за посиланням: philharmonia.2
Бах & Вівальді – 2 лютого о 20:00. Концертний зал Людкевича
На сцені Львівської національної філармонії музику Баха і Вівальді доповнять живопис від Ольги Куц та поезія у перекладі з італійської Богдана Котюка!
Квитки за посиланням: philharmonia.3
Еолова арфа – 3 лютого о 18.00. Концертний зал Людкевича
Чудові композиції музичних геніїв, мелодії, які ще довго закарбуються у пам’яті, вражаючі темброві поєднання арфи, фагота, органа і фортепіано, живописні картини, які доповнять неперевершені звучання!
Квитки за посиланням: philharmonia.4
Органна фантазія – 3 лютого о 20.00. Концертний зал Людкевича
Вечір органної музики від київської органістки Юлії Ландау міститиме композиції Йоганна Себастьяна Баха, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Фелікса Нововейського та Марселя Дюпре.
Квитки за посиланням: philharmonia.5
Симфорок – 4 лютого о 18:00. Концертний зал Людкевича
Орган у композиціях R&B, Heavy Metal, Swing, Cool and Fusion у супроводі оркестру та фортепіано. Драйвове шоу стане вишенькою на торті фестивалю «Bach Contemporary»!
Muse, Radiohead, Rammstein, Arctic Monkeys, System of a down, Marilyn Manson, The Cranberries, Queen, Pink Floyd, Imagine Dragons та ще багато інших хітів від улюблених виконавців!
Сміливі аранжування легендарних композицій у стилі рок від композитора Влада Солодовникова.
Квитки за посиланням: philharmonia.6
Андрій Котенський