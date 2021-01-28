Для пацієнтів із важкими хворобами впровадять договори керованого доступу

Міністерство охорони здоров’я ініціювало впровадження в Україні договорів керованого доступу. Вони допоможуть українцям з онкологічними та орфанними захворюваннями отримати доступ до дороговартісних ліків, які відсутні в країні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Держава закуповуватиме інноваційні препарати за бюджетні кошти. Мова йде про дорого вартісні ліки, які тільки вийшли на ринок і використовуються у лікуванні важких захворювань.

«Наведу простий приклад. Спінальна м’язова атрофія – діагноз, який встановлено 267 людям в Україні, здебільшого дітям. Якщо вони не будуть отримувати відповідний курс лікування, який коштує 12,3 млн грн на рік, – вони просто не виживуть. Я вважаю прямим завданням держави забезпечити пацієнтів цими дороговартісними ліками. Такий механізм ми знайшли – це договори керованого доступу», – зазначив глава МОЗ Максим Степанов.

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Зазначимо, що механізм укладення таких договорів – багаторівневий. Спершу проводитиметься обов’язкова процедура державної оцінки медичних технологій. Після цього проходитимуть конфіденційні переговори і тільки за їх результатами укладається договір керованого доступу.

Договір може бути фінансовим, коли він передбачає знижку до ціни, безкоштовну доставку на початку лікування тощо, або заснованим на результаті, коли оплата відбувається тільки за результатами або за умови накопичення про ефективність лікарського засобу. Разом з тим буває і комбінований вид договорів.

На сьогодні такий механізм використовується у багатьох країнах – Італії, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії, Литві та інших.

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