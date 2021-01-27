Вибори до Глинянської міськради відбудуться в березні

Проміжні і повторні вибори депутатів Глинянської міської ради у двох багатомандатних виборчих округах призначили на 28 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряни Павлів, проміжні вибори депутата Глинянської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі №7 призначено на 28 березня у зв’язку зі складенням повноважень депутата Глинянської міської ради Оксани Лемішки, обраної депутатом в цьому окрузі.

«Повторні вибори депутата Глинянської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі №4 призначено на 28 березня у зв’язку з визнанням повторних виборів депутата Глинянської міської ради 24 січня у цьому окрузі такими, що не відбулись», – йдеться в повідомленні.

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Початок виборчого процесу із зазначених виборів розпочнеться 6 лютого. Посадовиця додала, що на проміжних і повторних виборах депутатів Глинянської міської ради у багатомандатних виборчих округах №4 і №7 буде розподілятись по одному депутатському мандату.

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