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Українка здобуває срібло на Чемпіонаті Європи з біатлону

Андрій Котенський

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Біатлоністка Анастасія Меркушина стала віцечемпіонкою відкритого Чемпіонату Європи в індивідуальній гонці на 15 км, що відбувається у польському Душники-Здруй, передає кореспондент Львівського порталу.

Анастасія блискуче відстрілялася на всіх чотирьох вогневих рубежах і зуміла фінішувати другою.

Обійшла українку лише на 2.9 сек. іменита господиня турніру Моніка Хойніш-Старега, яка допустила лише одну хибу на першій стрільбі стоячи.

Замкнула трійку переможців – росіянка Лариса Кукліна.

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Загалом українська команда в індивідуальній гонці виглядала дуже потужно. Ірина Петренко (Варвінець) після дворічної декретної відпустки також відстрілялася бездоганно, але, щоб поборотися за нагороди, забракло швидкості. У підсумку Ірина Петренко фінішувала 5-ю.

Катерина Бех, яка допустила дві хиби на другому вогневому рубежі фінішувала 9-ю.

Аналогічний застріл на другому вогневому рубежі стався й у Віти Семеренко, яка попри три промахи зуміла фінішувати на 11-му місці із 118-ти.

Надія Бєлкіна та Анна Кривонос із двома та трьома хибами відповідно фінішували на 23-му та 45-му місці.

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Фото: Biathlon.com.ua

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