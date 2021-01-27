У Львові аферисти виманили у пенсіонерок більше 50 тисяч. Деталі «схеми»

За кілька днів аферисти у Львові нажили понад 50 тисяч гривень на довірливих пенсіонерках, які хотіли допомогти своїм синам, що нібито потрапили в ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аферисти «працювали» у Львові ввечері 19 і 21 січня. Вони повідомляли потерпілим про те, що їхні рідні нібито потрапили в аварію і потребують грошей.

Першою жертвою шахраїв стала 91-річна львів’янка. До помешкання жінки на вулиці Коновальця прийшли невідомі, які назвалися поліцейськими та розповіли, що її син на автомобілі збив людину. Тому вимагали кошти на лікування потерпілого. Бабуся віддала аферистам 44 тисячі гривень.

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Другий випадок стався у Львові з 88-річною жінкою, у якої видурили 7 тисяч гривень. Бабусі зателефонував невідомий і повідомив, що її син потрапив у ДТП, а тому терміново потрібні гроші. За деякий час аферист до дому пенсіонерки на вулиці Краківський і забрав у неї гроші.

Впіймати аферистів правоохоронцям наразі не вдалося.

Правоохоронці закликають: якщо хтось від імені поліцейських вимагає у вас гроші за родичів, які нібито перебувають у поліції за скоєння ДТП або іншого правопорушення, не панікуйте і не поспішайте виконувати вимоги аферистів. Негайно телефонуйте на лінію «102»!

«Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв, негайно зверніться у поліцію, опишіть прикмети зловмисників, запишіть номер телефону, з якого вам телефонували, банківські реквізити, на які аферисти вимагали перерахувати гроші, та інші деталі. Це дасть можливість правоохоронцям оперативно виявити та затримати зловмисників», – наголошують правоохоронці.

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