У «Краківці» затримали контрабанду антикваріату

36-річний українець намагався ввезти в країну контрабанду антикваріату, зокрема банкноти, монети, ювелірні прикраси та годинники. Затримали чоловіка у пункті пропуску «Краківець». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону ДПСУ.
Чоловік намагався ввезти в Україну контарбанду мікроавтобусом «Рено».
«Загалом правоохоронці виявили 2025 монет різних номіналів та виробників, біжутерію (шпильки, браслети, намиста) у кількості – 140 шт., 8 старовинних наручних та кишенькових годинників, а також більше 2400 банкнот різних країн та номіналів та 215 монет у футлярах», – розповідають прикордонники.
Зазначається, що ці предмети можуть становити культурну та історичну цінність. Наразі увесь крам передали працівникам митниці для подальшого прийняття правового рішення та проведення експертизи.
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Фото: Львівський прикордонний загін
Ольга Денисяка