Шевченківський гай запрошує львів'ян власноруч зробити Стрітенську свічку

Львів’ян та гостей міста запрошують до Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) на подію, присвячену святу Стрітення Господнього – майстер-клас з виготовлення стрітенської свічки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Стрітення – завершальне свято різдвяного циклу, головним атрибутом якого є свічка. На майстер-класі прикрашатимуть свічку у різних стилях: етно, романтичний, патріотичний. Учасники майстер-класу дізнаються про історію виникнення стрітенської свічки, її християнську символіку та дохристиянські корені.

Під час екскурсії діти завітають до школи с. Бусовисько 1880 р. та до Хатинки Миколая, послухають цікаві історії про дитинство їхніх бабусь і дідусів.ї

Реклама партнерів

Поєднання майстер-класу із зимовою прогулянкою Музеєм стане для малечі та дорослих захоплюючим і корисним відпочинком.

Програма заходу передбачає:

екскурсію з майстер-класом у Музеї (11−12 лютого)

виїзний майстер-клас (9−10 лютого)

Години для запису: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

Вікова категорія: 6−12 р. Тривалість екскурсії і майстер-класу – 1 год 30 хв Тривалість виїзного майстер-класу -1 год

Деталі та запис за телефоном – 098 601 94 73 – Марія (Viber).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.