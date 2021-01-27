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Посадовицю Львівської мерії, яку спіймали на хабарі, посадили під домашній арешт

Ольга Денисяка

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Галицький районний суд Львова призначив очільниці ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» Наталії Юзич запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 21 березня 2021 року. До цього часу її також відсторонили від посади, повідомляють Наші.Гроші.Львів.

 

Наприкінці січня виконувачку обов’язків директора львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» Наталію Юзич затримали за підозрою в отриманні хабаря. За версією правоохоронців, посадовиця вимагала 500 доларів за узаконення самовільно реконструйованих будівель в центрі Львова. Керівницю затримали одразу після отримання цих грошей.

Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст.368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Посадовиці загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність до трьох років.

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Наталія Юзич працює в ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» з 2000 року. Підприємство спеціалізується на інвентаризації комунального майна та розробці проєктно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію.

Зазначимо, що у щорічній декларації вона вказала, що за 2019 рік на посаді директора ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» отримала 128 776 гривень зарплати. Того ж року посадовиця заробила 815 700 гривень на продажі нерухомості.

Із нерухомості в неї є дві земельні ділянки, будинок, дача та гараж. Готівкою тримає 350 000 тисяч гривень та 18 000 доларів США.

Їздить Наталія Юзич на двох автомобілях: Toyota Land Cruiser Prado 2013 року випуску, який вона купила за 600 тисяч гривень, та Mitsubishi Outlander 2006 року, що обійшовся їй у 150 тисяч гривень.

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Фото: ЛМР

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