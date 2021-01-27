На Львівщині виявили більше 500 тисяч літрів неякісного пального

Торік працівники Держекоінспекції у Львівській області провели 29 перевірок палива у його розповсюджувачів. Загалом було виявлено понад 500 000 л неякісного палива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Інспекції.

Стосовно суб’єктів господарювання, що розповсюджували дане пальне, прийнято 15 рішень про вжиття обмежувальних заходів.

В Інспекції додають, що у 2021 році продовжуються перевірки, зокрема і в межах реагування на звернення громадськості. Відтак, суб’єктів господарювання, які реалізовують паливо, закликають дотримуватися вимог, які встановлені Технічним регламентом.

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