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На Львівщині розшукують 21-річного хлопця, що поїхав по дрова

Андрій Котенський

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На Львівщині розшукують 21-річного жителя села Пристань Червоноградського району, який 29 грудня 2020 року вийшов з дому та досі не повернувся. Про це повідомили рідні зниклого на каналі Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Усіх, хто має інформацію про місце перебування Василя Звіра, просять повідомити за телефонами 068 486 88 09 (матір хлопця) або «102».

Як розповіли Zaxid.net, родичі хлопця, він пішов з дому вранці і більше не повернувся. Відомо, що цього дня він допомагав людям у сусідньому селі перевозити дрова, після чого зник.

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Після зникнення хлопця родичі спільно з місцевими мешканцями шукали його біля річки, у лісі, в сусідніх селах, але безрезультатно.

У поліції оголосили безвісти зниклого у розшук.

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