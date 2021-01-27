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На Львівщині 62-річного лікаря підозрюють у смерті породіллі

Ольга Денисяка

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На Львівщині повідомили про підозру 62-річному лікарю, через недбалість якого померла 28-річна породілля. Медику загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіцїі Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, в ніч на 28 грудня 2018 року в одній з районних лікарень Львівщини після пологів померла 28-річна місцева мешканка.

«Встановлено, що смерть жінки настала внаслідок  неналежного виконання професійних обов’язків  лікарем-анестезіологом-реаніматологом, який допустив недбалість при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень, а також не забезпечив необхідного післяопераційного догляду породіллі, яка перебувала  у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

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27 січня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.  Досудове розслідування триває.

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