На кордоні з Польщею вилучили 80 комплектів камуфляжного одягу

Незадекларовані 80 комплектів камуфляжного одягу виявили працівники Галицької митниці Держмитслужби у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі митниці.

Мешканець Буковини за кермом мікроавтобуса обрав для перетину кордону смугу руху «зелений коридор». Він заявив, що не перевозить товари, обов’язкові для декларування або оподаткування на митниці.

Під час перевірки багажу працівники митниці виявили серед коробок з вживаними речами новий одяг із камуфляжним забарвленням.

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Наразі за фактом складено протокол за порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. 80 комплектів камуфляжного одягу вилучено. Їх вартість встановлюється. Справу скерують до суду.

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