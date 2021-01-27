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На Донбасі вдвічі поменшало порушень «тиші», – ОБСЄ

Наталя Дуляба

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В ОБСЄ заявили, що завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню у 2020 році кількість порушень режиму «тиші» на Донбасі зменшилася на 55% у порівнянні з попереднім роком. Про це пише Укрінформ із  посиланням на постійну представницю ЄС в ОБСЄ Расу Остраускайте.

 

«Минулого року СММ ОБСЄ зафіксувала 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 46 тисяч вибухів. Це на 55% менше у порівнянні з 2019 роком. Запровадження додаткових заходів припинення вогню принесло відчутне покращення безпекової ситуації. Проте порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня і дедалі частіше», – сказала Раса Остраускайте.

За її словами, СММ ОБСЄ продовжує виступати посередником та проводить моніторинг припинення вогню для ремонту й відновлення критичної інфраструктури.

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Протягом 2020 року персонал СММ забезпечив приблизно 5500 «вікон тиші» на місцях, що дозволило відремонтувати та забезпечити дієздатність 118 інфраструктурних об’єктів, включаючи системи водопостачання, електромережі та мережі мобільної комунікації.

Як писав Львівський портал, торік із 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

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