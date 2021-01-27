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На будівництві у Польщі зник житель Львівщини

Андрій Котенський

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Рідні розшукують 40-річного Романа Загрибельного, жителя Львівщини, який працював на будівництві у Польщі і з серпня не виходить на зв’язок. Відповідну інформацію про розшук розмістили на каналі Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Роман Загрибельний родом із села Підбірці Львівської області.

Чоловік востаннє виходив на зв’язок із рідними у серпні 2020 року, коли перебував на будівельних роботах у містечку Кобилка, неподалік Варшави (Польща.)

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Усіх, хто володіє інформацію про місце перебування Романа Загрибельного, просять повідомити за телефонами: 380931254563 (мама Христина) або 380990080668 (сестра Юлія).

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