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«Львівтеплоенерго» відсудило у боржників майже 13 млн грн

Наталя Дуляба

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Протягом 2020 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» відсудило у мешканців майже 13 млн грн, які вони заборгували за опалення і гарячу воду. Це майже втричі більше, ніж вдалося «вибити» з боржників у 2019-му. Про це у середу, 27 січня, повідомив директор підприємства Валенти Вольський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Валентина Вольського, львів’яни справно оплачують плажіки за опалення і гарячу воду. У 2019 році рівень оплати послуг «Львівтеплоенерго» становив 96%, торік ця цифра зросла до 98%. Втім незважаючи на це, є й боржники.

«Загалом населення розраховується непогано. Але ми нарощуємо нашу роботу з боржниками, які все одно є. Ми працюємо з неплатниками через суди, виконавчі служби. Також наші контролери завжди телефонують і спілкуються з неплатниками, тому рівень оплати у нас є достатньо високий», – розповів Валентин Вольський.

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Торік через суди і виконавчі служби львів’ян змусили повернути 12,83 млн грн боргу за опалення і гарячу воду. У 2019-му боржники оплатили «Львівтеплоенерго» лише 4,72 млн грн, що майже втричі менше.

Нагадаємо, найбільші борги мешканці Львівщини мають за газ. Так, станом на квітень споживачі за комуналку загалом заборгували понад 2,6 млрд грн, мешканці Львова – більше 1,1 млрд грн.

Станом на жовтень заборгованість мешканців області за комунальні послуги становила 2,56 млрд грн, у листопаді – більше 3,1 млрд грн.

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