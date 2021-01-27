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Кабмін схвалив зниження іпотеки до 7% річних

Андрій Котенський

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Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі Президента України.

 

«З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%» – йдеться у повідомленні.

Постанова «Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів», яку уряд затвердив сьогодні, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

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Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Ця постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис Прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.

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