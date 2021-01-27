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«Фартух» сягав нижче колін: у Львові медики врятували 37-річну пацієнтку з вагою 189 кг

Юлія Осим

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У львівському Центрі хірургії медики успішно прооперували 37-річну пацієнтку, яка звернулася з ожирінням ІІІ ступеня. У жінки була післяопераційна грижа гігантських розмірів. Після майже року лікування вона позбулася жирового «фартуха» та схудла майже на 80 кг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

 

Молода жінка поступила до медзакладу з вагою 189 кг. Після перенесеної операції з видалення жовчевого міхура у неї утворилася післяопераційна вентральна грижа. Ця грижа настільки стрімко збільшувалася у розмірах, що в пацієнтки з’явився жировий «фартух» довжиною нижче колін.

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Як пояснюють медики, жінці було запропоновано кілька методів схуднення. Вона обрала метод поміщення в шлунок спеціального балона, який знижує апетит та надає відчуття ситості. Так пацієнтка схудла на 40 кг. Однак згодом у неї почалася непрохідність у грижовому мішку. Тому команда хірургів на чолі з Юрієм Шаваровим вирішили оперувати.

Жінці видалили грижу за методикою Раміреса, тобто перемістили м’язи передньої черевної стінки, з використанням поліпропіленової сітки. Також їй видалили половину товстої кишки, 1 м 20 см тонкої кишки та їхнє з’єднання між собою – розширену правобічну геміколектомію з накладенням анастомозу. Завдяки цьому хірурги помістили грижовий мішок у черевну порожнину та виконали безнатягову пластику передньої черевної стінки. Наголошується, що це дозволило уникнути розвитку значного підвищення черевного тиску. Інакше у пацієнтки розвинулася б гостра ниркова та дихальна недостатність.

Окрім того, жінці видалили майже 25 кг надлишкової шкіри та підшкірної клітковини.

«Такі операції потребують вкрай якісної, ефективної та злагодженої роботи багатьох медичних бригад – і анестезіологів, і терапевтів, і кардіологів, і ендокринологів, і хірургів, а також роботу з дієтологом та реабілітологом», – відзначили у лікарні.

Після 9 місяців лікування та реабілітації жінка продовжує худнути. З часом їй проведуть ще одну операцію – абдомінопластику, – яка приведе до гарного вигляду передню черевну стінку.

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