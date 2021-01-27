«Дударик» презентує у Львові «Хор ангелів». Вхід вільний

Національна хорова академічна капела «Дударик» запрошує на презентацію нової мистецької програми «Хор ангелів», присвячену Року Біблії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Центральною дійовою особою програми є хор хлопчиків – 25 кращих співаків капели.

У програмі – монодії і стихири, авторська духовна музика, переклади для солістів і хору у супроводі оркестру творів Баха, Генделя, Вебера, Арангуеса, Качіні, а також Слєпченко та Кацала.

Реклама партнерів

З хором хлопчиків виступатимуть солісти: Олена Романів (сопрано), Назар Хижий (кларнет), Святослав Роздобудько (сопілка), Олег Ярема (гітара). Акомпануватиме струнний квартет Львівської національної опери.

Диригент – Мар’яна Хижа (головна хормейстериня капели.

Директор «Дударика» Дмитро Кацал зазначив, що «Хор ангелів» – це, без перебільшення, 85 хвилин духовної терапії, відживлення і оновлення.

«Це повноводне джерело цілющої музики. Красивої, одухотвореної, віртуозної, світлої і екстрапрофесійної. Програма не нав’язує смислів, не провокує і не силує. «Хор Ангелів», як оаза серед пустелі – спраглого напуває, а втомленій душі дає спочинок. Це чистота і наївність дитячої душі хору хлопчиків… Це найдорожче обрамлення музикантами і солістами Львівської національної опери. Це програма, що мандруватиме з великим успіхом европейськими сценами. Але, насамперед, вона представляється львівському, а далі українському найріднішому слухачеві», – сказав Дмитро Кацал.

Захід відбудеться з дотриманням вимог карантину, 31 січня о 17:00, у Львівській філармонії.

Вхід вільний.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.