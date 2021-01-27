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«Дударик» презентує у Львові «Хор ангелів». Вхід вільний

Андрій Котенський

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Національна хорова академічна капела «Дударик» запрошує на презентацію нової мистецької програми «Хор ангелів», присвячену Року Біблії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Центральною дійовою особою програми є хор хлопчиків – 25 кращих співаків капели.

У програмі – монодії і стихири, авторська духовна музика, переклади для солістів і хору у супроводі оркестру творів Баха, Генделя, Вебера, Арангуеса, Качіні, а також Слєпченко та Кацала.

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З хором хлопчиків виступатимуть солісти: Олена Романів (сопрано), Назар Хижий (кларнет), Святослав Роздобудько (сопілка), Олег Ярема (гітара). Акомпануватиме струнний квартет Львівської національної опери.

Диригент – Мар’яна Хижа (головна хормейстериня капели.

Директор «Дударика» Дмитро Кацал зазначив, що «Хор ангелів» – це, без перебільшення, 85 хвилин духовної терапії, відживлення і оновлення.

«Це повноводне джерело цілющої музики. Красивої, одухотвореної, віртуозної, світлої і екстрапрофесійної. Програма не нав’язує смислів, не провокує і не силує. «Хор Ангелів», як оаза серед пустелі – спраглого напуває, а втомленій душі дає спочинок. Це чистота і наївність дитячої душі хору хлопчиків… Це найдорожче обрамлення музикантами і солістами Львівської національної опери. Це програма, що мандруватиме з великим успіхом европейськими сценами. Але, насамперед, вона представляється львівському, а далі українському найріднішому слухачеві», – сказав Дмитро Кацал.

Захід відбудеться з дотриманням вимог карантину, 31 січня о 17:00, у Львівській філармонії.

Вхід вільний.

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