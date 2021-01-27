15 рятувальників гасили пожежу в Брюховичах

У Брюховичах спалахнув житловий будинок. Пожежу майже три години гасили 15 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась у вівторок, 26 січня, орієнтовно о 15:43 год. у Брюховичах. Займання виникло у дерев’яному житловому будинку на вул. Крукова гора, 5.

Коли на місце прибули надзвичайники, будівля вже була повністю охоплена вогнем. На те, аби загасити полум’я, пішло майже три години – ліквідувати пожежу вдалося о 18:24 год. силами 15 рятувальників.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Втім вогонь встиг знищити покрівлю, пошкодити стіни та частину перекриття. Водночас надзвичайники врятували від знищення ще дві будівлі, розташовані поруч.

Причини виникнення займання наразі невідомі, їх встановлюють правоохоронці.

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