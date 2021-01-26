У Рудках загинув рибалка, який провалився під воду

25 січня на озері в місті Рудки Самбірського району під воду провалився 57-річний рибалка. Рятувальники витягнули його на поверхню, однак чоловік помер в лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався 25 січня близько 14:53 год. На озері у місті Рудки за 30 метрів від берега рибалка провалився під воду.

Рятувальники витягнули чоловіка на берег і передали його працівникам екстреної меддопомоги. Однак чоловік помер в приймальному відділення Самбірської швидкої медичної допомоги.

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Обставини події встановлюються.

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