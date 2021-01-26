У Львові вшанували полеглих військових Сергія Свища та Сергія Бузейнікова

У Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували пам’ять випускників вишу старшого лейтенанта Сергія Свища та лейтенанта Сергія Бузейнікова, які віддали своє життя за Україну шість років тому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Сергій Свищ здобув військовий фах у НАСВ 2012 року за спеціалізацією «Управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення», після чого проходив службу на офіцерських посадах у 54 окремому розвідувальному батальйоні Збройних Сил України. З початком російської збройної агресії підрозділ, у якому служив Сергій Свищ, одним із перших був направлений у зону бойових дій.

Наприкінці січня 2015 року офіцер разом зі своїми підлеглими прибув для заміни особового складу на опорний пункт на лінії фронту біля села Санжарівка, неподалік Дебальцевого. 25 січня, щоб не допустити прориву ворога в тил нашої оборони, розвідники під командуванням молодого офіцера прийняли бій із силами окупантів, що переважали. У цьому бою українським військовим вдалось знищити декілька танків та значну частину нападників. В запеклому протистоянні з окупантами українські воїни взяли гору, втім молодий командир старший лейтенант Сергій Свищ, стримуючи натиск загарбників серед перших, героїчно загинув.

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Указом Президента України № 132/2016 від 08.04.16 р. старший лейтенант Сергій Сергійович Свищ нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Того ж дня на блокпосту в районі Мар’їнка – Курахове Донецької області під час огляду автомобіля стався вибух. Теракт здійснив «смертник». В результаті вибуху офіцер 28 окремої механізованої бригади ЗС України Сергій Бузейніков, який завершив навчання у НАСВ в 2013 році за спеціалізацією «Управління діями підрозділів механізованих військ», загинув на місці.

Указом Президента України № 311/2015 від 04.06.15 р. лейтенант Сергій Миколайович Бузейніков нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

За традицією, колектив Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанував побратимів, запаливши лампадки та поклавши квіти біля меморіалу, присвяченого полеглим випускникам навчального закладу. Разом із військовим капеланом отцем Андрієм Хомишиним присутні помолились за упокій їхніх душ. Водночас весь особовий склад Національної академії вшанував світлу пам’ять воїнів хвилиною мовчання.

Вічна пам’ять Героям…

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Фото: НАСВ