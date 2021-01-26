У ДТП біля Червонограда загинув львів’янин

Ввечері 25 січня біля міста Червоноград Львівської області автомобіль «Сітроен Берлінго» зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії 59-річний водій легковика загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 25 січня близько 19:00 год. на дорозі Р-15 «Жовква-Ковель» між селами Острів та Борятин (Червоноградська ТГ, Червоноградський район).

59-річний львів’янин за кермом автомобіля «Сітроен Берлінго» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF XF 105.460. Вантажівкою керував 55-річний мешканець Дніпропетровської області.

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Внаслідок ДТП 59-річний львів’янин, водій автомобіля «Сітроен Берлінго», від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Обставини події встановлюються.

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