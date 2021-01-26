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На Львівщині затримали партію горілки сумнівної якості

Наталя Дуляба

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Неподалік кордону з Польщею правоохоронці викрили українця, який у своєму мікроавтобусі віз майже 1400 пляшок горілки сумнівного походження. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

Спочатку про переміщення підозрілого авто довідались прикордонники, тож на допомогу їм прийшли ще й митники. Зупинили мікроавтобус на дорозі Шегині – Волиця неподалік кордону з Польщею.

Під час перевірки у вантажному відсіку виявили упаковки з алкоголем, який українець перевозив без відповідних документів. Загалом він перевозив 1385 пляшок (майже 690 л) оковитої сумнівного походження.

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При цьому водій не зміг пояснити правоохоронцям походження товару та куди його мав доставити.

Прикордонники кажуть, що дії порушника містять ознаки злочину, передбаченого ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Наразі правоохоронці встановлюють походження сумнівного алкоголю, осіб, причетних до схеми, та всі деталі події.

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Фото: Держприкордонслужба

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