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На Львівщині серед корупціонерів – чимало правоохоронців та чиновників, – СБУ

Юлія Осим

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Торік Служба безпеки України викрила 64 факти вимагання хабара представниками владних та правоохоронних структур на Львівщині. 26 особам повідомлено про підозру. Про це Львівському порталу повідомили в ГУ СБУ у Львівській області.

 

До числа порушників потрапили посадовці митного посту «Городок», старша інспекторка Галицької митниці, депутат селищної ради, котрий сприяв незаконному відчуженню земель Міноборони, депутат та голова однієї з об’єднаних територіальних громад, депутатка облради, через протиправні дії якої міський бюджет недоотримав майже 1, 2 млн грн.

В управлінні Служби безпеки також відзначають, що торік виявили чимало корупціонерів саме серед працівників «у погонах».

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«Зокрема, начальника слідчого підрозділу Нацполіції за «продаж» більш м’яких статей у кримінальних провадженнях, керівника колонії, котрий за хабарі забезпечував дострокове звільнення в’язнів, військового і медика за сприяння призовникам в ухиленні від служби, керівника підрозділу ДСНС, який «заробляв» на фіктивній перевірці протипожежної документації складських приміщень», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, торік притягнуто до відповідальності праціника апарату Львівського окружного суд, який вимагав та був затриманий під час одержання хабара за сприяння у прийнятті неправомірного рішення.

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